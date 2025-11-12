Prva Skaj presuda Zviceru: Vođa kavačkog klana dobio 16 godina robije

Odbjegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina, potvrdila je "Vijestima" samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici Ivana Vukmirović.

Jedan od vođa tog klana Slobodan Kašćelan dobio je 13 godina, a na istu kaznu osuđen je i Igor Božović.

Milan Vujotić i Dragan Knežević osuđeni su na po 11 godina zatvora.

Prvostepenu presudu izrekla je sutkinja Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici Sonja Keković.

Sud je u prvostepenoj odluci u potpunosti prihvatio navode iz optužnice Specijalnog državnog tužilaštva.

Ovo je prva prvostepena presuda odbjeglom Radoju Zviceru u predmetu, koji je zasnovan na SKY dokazima, a pred Višim sudom u Podgorici potvrđeno je nekoliko optužnica protiv šefa kavačkog klana.

Za odbjeglim Zvicerom raspisano je nekoliko Interpolovih potjernica, a u maju ove godine u tom policijskom sistemu nalazi se i potjernica NCB Interpol Podgorica, jer ga Crna Gora potražuje zbog šest ubistava, ubistava u pokušaju, krijumčarenja droge...

SDT je ovom optužnicom teretilo Zvicera da je, krajem juna 2020. godine, na kriptovanoj aplikaciji SKY ECC formirao čat grupu sa Kneževićem, Kašćelanom, Vujotićem i Božovićem gdje ih je obavještavao da je u Južnoj Americi dogovorio nabavku i prekomorski transport iz Ekvadora u Evropu 743 kilograma kokaina, upakovanog u 1.080 paketa sa bananama po nabavnoj cijeni od 5.000 američkih dolara po kilogramu.

Zvicer, prema navodima optužnice, saradnike je obavještavao i da prekookeanski brod sa tovarom droge, za čiju kupovinu su zajednički obezbijedili 1.455.000 eura, kreće iz Ekvadora - 17. jula 2020. godine.

On ih, također, izvještava o pomorskim rutama kretanja prekookeanskog broda sa kupljenim kokainom, o izgledu kartonskih paketa u kojima je droga bila filovana bananama. Zvicer preko SKY aplikacije obavještava saradnike da njemu od ukupne količine kokaina pripada 45 kilograma, Vujotiću 25, Kneževiću 20, a Kašćelanu i Božoviću po 10 kilograma kokaina.

Kako se navodi u optužnici, Zvicer grupu obavještava i o zapljeni droge šaljući im dvije slikovne poruke sa fotografijama, od kojih je na jednoj vidljiv novinski tekst izgled zaplijenjenog kokaina, a na drugoj novinski tekst o zapljeni 743 kilograma kokaina, a koji su objavljeni na holandskim portalima.