POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Drama u Sarajevu: Pripadnik MUP-a KS se slučajno ranio

Došlo je do slučajnog samoranjavanja našeg policijskog službenika koji je sam sebe ranio u stopalo, rekla je Novalić za portal "Avaza"

Policija na terenu. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

12.11.2025

Policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo danas je zadobio povrede uslijed samoranjavanja, saznanje "Avaz".

Kako je za portal "Avaza"“ potvrdila portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić, bila je dojava za intervenciju po lokaciji, odnosno po prijavi.

- U prvom momentu nije bilo jasno da li je riječ o Novom Sarajevu ili Istočnom Novom Sarajevu. Patrole su izašle i jednog i drugog MUP-a. Došlo je do slučajnog samoranjavanja našeg policijskog službenika koji je sam sebe ranio u stopalo - rekla je Novalić za portal "Avaza".

Uviđaj će biti obavljen kako bi se rasvijetlile okolnosti kako se to desilo. Događaj se desio u Novopazarskoj ulici. 

