DRAMA

Tri osobe uhapšene u centru Banje Luke, pokušali na prevaru uzeti 60.000 KM s bankomata

Dvojica osumnjičenih privedena su u policijsku stanicu, dok je treća osoba prevezena vozilom Hitne pomoći nakon što joj je pozlilo

Drama u Banjoj Luci. ATV

M. Až.

12.11.2025

Tri osobe uhapšene su u Gospodskoj ulici u Banjoj Luci zbog pokušaja prevare Nove banke, potvrđeno je iz policijskih izvora.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o pokušaju prevare teškom oko 60.000 KM.

Kako javlja ATV, dvojica osumnjičenih privedena su u policijsku stanicu, dok je treća osoba prevezena vozilom Hitne pomoći nakon što joj je pozlilo.

Isti izvor navodi da se radi o pokušaju prevare povezanoj s bankomatom. Sumnjivo ponašanje trojice osumnjičenih na bankomatu Nove banke primijetio je radnik obezbjeđenja, koji je potom zaključao vrata banke i odmah pozvao policiju.

# BANJA LUKA
# PREVARA
