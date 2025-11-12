Tri osobe uhapšene u centru Banje Luke, pokušali na prevaru uzeti 60.000 KM s bankomata

Tri osobe uhapšene su u Gospodskoj ulici u Banjoj Luci zbog pokušaja prevare Nove banke, potvrđeno je iz policijskih izvora.

Kako javlja ATV, dvojica osumnjičenih privedena su u policijsku stanicu, dok je treća osoba prevezena vozilom Hitne pomoći nakon što joj je pozlilo.

Isti izvor navodi da se radi o pokušaju prevare povezanoj s bankomatom. Sumnjivo ponašanje trojice osumnjičenih na bankomatu Nove banke primijetio je radnik obezbjeđenja, koji je potom zaključao vrata banke i odmah pozvao policiju.