Šire istragu protiv Amira Pašića: Faću dovode u Tužilaštvo na ispitivanje

Amir Pašić Faćo će biti danas doveden iz KPZ-a Orašje u Tužilaštvo Kantona Sarajevo, saznaje „Dnevni avaz“.

Prema informacijama do kojih smo došli, Tužilaštvo KS je izdalo naredbu za dovođenje iz pritvora, jer se postupa u više predmeta u odnosu na Amira Pašića, zvanog Faćo.

Odbijena žalba

Riječ je o uobičajenoj procesnoj radnji, ali to praktično znači da se istraga protiv Pašića širi.

Također, kako saznaje „Dnevni avaz“, Amir Pašić Faćo je promijenio advokata Kenana Ademovića, no u ovom trenutku nije poznato ko je novi advokat.

Inače, Amir Pašić Faćo je uhapšen 22. oktobra na području Mostara, a nakon toga mu je određen jednomjesečni pritvor. Kasnije je upućena žalba na tu odluku, no nju je Općinski sud u Sarajevu odbio.

Amir Pašić Faćo je osumnjičen za krivično djelo psihičko nasilje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija.

Krivično djelo

Tužilaštvo KS je prilikom održavanja ročišta za određivanje pritvora navelo da je Amir Pašić Faćo na društvenoj mreži TikTok vrijeđao zamjenicu ministra Dušku Jurišić te tri novinarke – Daliju Hasanbegović-Konaković, suprugu ministra Elmedina Konakovića, Rabiju Arifović i predsjednicu Udruženja BH Novinari Borku Rudić.

Amir Pašić Faćo je potvrdio da je psovao tim osobama, no negirao je bilo kakve prijetnje te istakao da su njegovi snimci javno dostupni i da se to može provjeriti. Također je naveo da nije znao da postoji krivično djelo kojim se tretira psovanje.

„Završit ćeš u jarku“

Tokom ročišta za određivanje pritvora Amir Pašić Faćo je govorio da je sve rezultat njegovog revolta, jer niko nije reagirao, iako su ga više puta pokušali ubiti, a spomenuo je i slučaj supruge Elmedina Konakovića.

- Dalija (op.a. supruga Elmedina Konakovića) je rekla mojoj sestri: „Neka začepi gubicu ili će završiti u jarku“ – rekao je Pašić.