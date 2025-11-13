Video / "Avaz" na licu mjesta: Amir Pašić Faćo doveden iz pritvora na ispitivanje u Tužilaštvo KS

Amir Pašić Faćo je doveden iz KPZ-a Orašje u Tužilaštvo Kantona Sarajevo, javlja reporter "Avaza" s lica mjesta. Prema informacijama do kojih smo došli, Tužilaštvo KS je izdalo naredbu za dovođenje iz pritvora, jer se postupa u više predmeta u odnosu na Amira Pašića, zvanog Faćo.

Riječ je o uobičajenoj procesnoj radnji, ali to praktično znači da se istraga protiv Pašića širi.

Također, kako saznaje „Dnevni avaz“, Amir Pašić Faćo je promijenio advokata Kenana Ademovića.

Inače, Amir Pašić Faćo je uhapšen 22. oktobra na području Mostara, a nakon toga mu je određen jednomjesečni pritvor. Kasnije je upućena žalba na tu odluku, no nju je Općinski sud u Sarajevu odbio.

Amir Pašić Faćo je osumnjičen za krivično djelo psihičko nasilje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija.

Tužilaštvo KS je prilikom održavanja ročišta za određivanje pritvora navelo da je Amir Pašić Faćo na društvenoj mreži TikTok vrijeđao zamjenicu ministra Dušku Jurišić te tri novinarke – Daliju Hasanbegović-Konaković, suprugu ministra Elmedina Konakovića, Rabiju Arifović i predsjednicu Udruženja BH Novinari Borku Rudić.

