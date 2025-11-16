Hapšenje u Gradišci: Terete ga da je ponudio mito policiji, u autu prevozio Egipćane

Pripadnici Policijske stanice Nova Topola danas, 16. novembra, priveli su H.M. iz Bihaća, osumnjičenog da je u mjestu Rovine kod Gradiške pokušao podmititi policiju kako bi izbjegao kontrolu.

Bišćanina terete da je počinio krivično djelo davanje mita.

- Navedeno lice se sumnjiči da je istog dana u mjestu Rovine u Gradišci, prilikom zaustavljanja i kontrole vozila opel, kojim je upravljalo, policijskim službenicima nudilo novac, kako bi odustali od vršenja službene radnje, nakon čega je uhapšen, a predmetna novčanica je uz potvrdu oduzeta - navode iz Policijske uprave Gradiška.

Daljom kontrolom utvrđeno je, kako je saopšteno iz policije, da je navedeno lice u automobilu prevozilo četiri lica porijeklom iz Egipta.

"O događaju je obaviješten dežurni tužilac Republičkog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, a državljani Egipta upućeni su u migracioni centar u Bihaću", dodali su.

Navode da je na području PU Gradiška u proteklih mjesec dana, uhapšene tri osobe zbog počinjenog krivičnog djela davanje mita.