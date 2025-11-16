UŽAS U MOSTARU

Novi detalji femicida: Djevojku usmrtio u toaletu ugostiteljskog objekta, pokušao i sebe ubiti, ali zakočio mu pištolj

S lica mjesta. M. Smajkić / Avaz

Piše: Meliha Smajkic

16.11.2025

U Mostaru je večeras na Trgu Ivana Krndelja ubijena žena koju je, prema prvim informacijama, muškarac pratio od Autobuske stanice, sustigao i usmrtio hicem iz pištolja u ugostiteljskom objektu.

Kako saznaje portal "Avaza", muškarac inicijala A. K. u Mostaru je ubio djevojku A. J. 

Prema saznanjima "Avaza", žena je trčala iz smjera Autobuske stanice, a napadač je za njom krenuo automobilom. Kad je vidio da ulazi u ugostiteljski objekt, ostavio je vozilo Ford 50-tak metara dalje u krenuo za njom. Djevojka je uspjela utrčati u toalet, gdje ju je napadač i pronašao i upucao. Navodno, pokušao je samoubistvo, ali je pištolj zakočio. Budući da je nesretna djevojka ranije pozvala policiju, patrola je za dvije minute došla na lice mjesta gdje su ga i lišili slobode.

Istražitelji su na licu mjesta u prisustvu dežurne kantonalne tužiteljice pregledali i snimke videonadzora ispred i u unutrašnjosti objekta. Obavljeni su razgovori i sa svjedocima.

Kako saznaje portal "Avaz", napadač je Anis Kalajdžić, dugogodišnji nogometni sudija koji je sudio utakmice Prve lige FBiH.

Prema ranijim informacijama portala "Avaz", ubijena djevojka je iz Kalesije, a u Mostar je došla radi zaposlenja.

# UBISTVO
# MOSTAR
