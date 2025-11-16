Ovo je Aldina Jahić kojoj je presudio monstrum Anis Kalajdžić: Prošle godine se iz Sarajeva preselila u Mostar zbog posla

Kako je potvrđeno za portal "Avaza" u Mostaru je večeras ubijena Aldina Jahić iz Kalesije.

Njoj je presudio Anis Kalajdžić, dugogodišnji fudbalski sudija u Prvoj ligi FBiH. Kako je prvi objavio portal "Avaza" on je bježala od Kalajdžića od autobuske stanice, a tokom bijega je zvala policiju.

Prema našim informacijama, ona se prošle godine preselila iz Sarajeva u Mostar zbog posla.

Kasnije se sakrila u jedan ugostiteljski objekt, gdje je Kalajdžić pronašao u toaletu i usmrtio. Nakon toga je, prema nezvaničnim informacija, htio i sebi presuditi, no zakočio je pištolj.

U ovom trenutku nije poznat motiv ovog svirepog događaja, a Kalajdžić je uhapšen na licu mjesta.

