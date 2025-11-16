"AVAZ" NA LICU MJESTA

Stradala Aldina Jahić je bila bivša djevojka ubice, više puta joj prijetio: Napao je kada je krenula na fitnes

Piše: Meliha Smajkic

16.11.2025

Upravo je završen uviđaj na licu mjesta gdje je A. K. (33) iz Mostara usmrtio djevojku A. J. (32) iz Kalesije.

Uviđajem je rukovodila dežurna kantonalna tužiteljica Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vesna Pranjić koja nam je kazala da je, prema do sada prikupljenim informacijama, nesretna djevojka od A. K., inače, bivšeg dečka dobivala ranije prijetnje koje, nažalost, nije prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći, vjerovatno, kako je navela, da će se to završiti na prijetnjama.

- Međutim, večeras kada je krenula na fitnes, on ju je dočekao i fizički je napao, nakon čega je potegao pištolj. Ona je potrčala do hotela nastojeći se spasiti, ali je on ušao i ubio je - rekla nam je Pranjić.

Na naše pitanje o tome je li A. K. pokušao izvršiti suicid, Pranjić je kazala da je to do sada neprovjereno.

- Bez dokaza o tome ništa ne mogu reći - kazala je Pranjić te apelirala na medije da odgovorno izvještavaju o ovom slučaju femicida.

Na licu mjesta je bio i ministar MUP-a HNK, Marijo Marić koji je rekao da su poduzete opsežne uviđajne radnje pod nadzorom dežurne kantonalne tužiteljice.

- Osumnjičeni je u roku od svega nekoliko minuta lišen slobode, pod policijskim je nadzorom. Ovo je tragičan slučaj, zaista, i koristim priliku da izrazim sućut obitelji. Što se tiče kvalifikacije krivičnog djela, to će Tužilaštvo odlučiti u kojem smjeru će ići, čini se da za sada ima jako puno dokaznog materijala - rekao je Marić.

Kako je ranije objavio portal "Avaza" Anis Kalajdžić je usmrtio Aldinu Jahić.

# UBISTVO
# MUP HNK
# TUŽILAŠTVO HNK
# MOSTAR
