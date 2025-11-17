Kćerka prijavila oca nakon rasprave, policija kontrolom pronašla oružje i municiju

Budvanska policija je postupajući po prijavi ženske osobe da je imala verbalnu raspravu sa ocem, po nalogu državnog tužioca podnijeli krivičnu prijavu protiv Ž.M. zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

- Preduzimajući preventivne aktivnosti, policijski službenici su istog dana izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi Ž.M. i tom prilikom pronašli i oduzeli revolver Magnum 357, pištolj Zastava M57 i pištolj Beretta, kao i 157 komada municije različite vrste i kalibra, sve u ilegalnom posjedu - saopćeno je iz Uprave policije Crne Gore.

Sa događajem je upoznat postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, po čijem nalogu je protiv Ž.M. podnijeta krivična prijava.