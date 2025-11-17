Taksista svjedočio posljednjim minutama Aldininog života: Trčala je i vikala "ima pištolj"!

Nesretna Aldina Jahić je pokušavajući se spasiti od svog ubice Anisa Kalajdžića potrčala od fitnes centra prema obližnjem hotelu. Dok je trčala vikala je : "Ima pištolj, ima pištolj", kako nam je to potvrdio jedan od taksista na štandu Autobuske stanice.
On je s dvojicom kolega sjedio ispred jednog ugostiteljskog objekta u blizini fitnes centra. Kada su čuli njene povike, instinktivno su ustali i krenuli prema tom muškarcu.
- Ma, to je sve bilo u trenu, takoreći. Ona je protrčala kraj nas i kada smo čuli da govori za pištolj, ustali smo. On nije trčao. Automobil mu je bio parkiran kod rampe, koja je bila dignuta. Kada je on nas spazio sjeo je u automobil. Nije žurio, nije trčao. Djelovao je mrtav-hladan. Možda se tako ponašao jer nas je vidio. Dolazio je on ovdje često u kladionicu, jer radi u obližnjoj benzinskoj pumpi - ispričao nam je ovaj taksista pod uslovom anonimnosti.
Za nesretnom Aldinom Jahić, priznao je, niko nije potrčao.
- Vjerujte, sve se desilo u sekundama. Nije bilo ni puno ljudi ovdje, možda desetak, a neki objekti nedjeljom i ne rade. Inače, nedjeljom je ovdje pusto. Da mi nismo bili ovdje, da nismo mahinalno krenuli prema njemu, možda bi on potrčao za njom. Ovako, sjeo je u automobil i krenuo cestom u njenom pravcu. Pretpostavljam. Kad je sjeo u automobil, pokušao sam zapamtiti registarske oznake i pozvati policiju - rekao nam je on.
Međutim, ubrzo su, kaže, čuli policijske sirene, ali nisu mogli pomisliti da je djevojka ubijena.
- Strašno da ne može strašnije. Svašta se sinoć pričalo, da je ovdje pucao. Nije, jer bismo to čuli. A, nismo s pozicije na kojoj smo bili mogli vidjeti šta se događalo ispred fitnes centra. Ali, postoji videonadzor ispred i policija je izuzela snimke. Sve se vidi. Koliko smo čuli, cura je imala trening u 18 sati, a on je čekao tu. Tu je, valjda, potegao pištolj, nakon čega se onda ona dala u bijeg - govori taksista.