Oružana pljačka kod Novog Pazara: Maskirani razbojnici oteli vozilo za transport novca sa 2 miliona eura

U jednoj od najdrskijih pljački posljednjih godina u Novom Pazaru, maskirani razbojnici večeras su presreli specijalno vozilo za transport novca i, prema prvim procjenama, odnijeli oko dva miliona eura državnog novca, potvrđeno je iz izvora bliskih istrazi, piše Sandžak danas.

Razbojništvo se dogodilo u mjestu Kućani, na regionalnom putu, gdje su napadači – prema prvim informacijama – uz prijetnju oružjem prisilili vozače da napuste blindirano vozilo, nakon čega su pobjegli.

Nedugo zatim, ukradeno vozilo pronađeno je zapaljeno u mjestu Jablanica, što navodi istražitelje da sumnjaju da je riječ o dobro planiranoj i profesionalno izvedenoj akciji s ciljem uništavanja tragova.

Na terenu su ekipe policije iz Novog Pazara i Raške koje vrše uviđaj, blokiraju šire područje i kontrolišu sve izlaze iz grada. Izvori bliski istrazi navode da je u pitanju organizovana kriminalna grupa koja je imala precizne informacije o kretanju vozila i vremenu transporta. Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim radnicima obezbjeđenja.

Policija je započela pregled nadzornih kamera duž trase, a provjerava se i mogućnost unutrašnjih pomagača. Očekuje se obraćanje Ministarstva unutrašnjih poslova sa prvom zvaničnom informacijom. Ovo je jedna od najvećih pljački na području Raške u posljednjih deset godina, a javnost s nestrpljenjem očekuje rezultate istrage.