Video / Ekipa "Avaza" ispred porodične kuće Aldine Jahić: Svi u nevjerici, ne mogu da se pomire da je više nema

Porodična kuća ubijene Aldine Jahić jučer je bila mjesto nijeme tuge i nevjerice.

Ekipa "Dnevnog avaza" posjetila je porodičnu kuću u naselju Sarači kod Kalesije, gdje smo zatekli članove porodice okupljene za stolom ispred kuće.

Svi su bili shrvani bolom zbog gubitka Aldine, čija smrt je potresla ovaj kraj, jer je svi pamte kao izuzetno pametnu i finu djevojku.

Porodica nije smogla snage da daje izjave. Kazali su tek da čekaju povratak Aldininog oca Ibrahima, koji je otišao do mezarja radi priprema za ukop kćerke.

Ističu da još uvijek nemaju informacije o detaljima tragičnog događaja te da čekaju rezultate obdukcije.

Dženaza će biti najavljena naknadno, nakon što se završe sve potrebne procedure.

