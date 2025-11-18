Poznati detalji nakon drame u porodičnoj kući: Izbo majku i kćerku, završile u bolnici

Sin je krenuo za njom i ubrzo je sustigao i nastavio da joj nanosi udarce oštrim predmeto

Policija na terenu. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

18.11.2025

Zvorničanka M.E, koju je sinoć nožem pokušao ubiti sin Boško S., zadobila je povrede opasne po život i bit će prevezena u UKC RS na dalje liječenje.

Nesretna žena je zadobila ubodne rane po glavi, grudnom košu, natkoljenici i potkoljenici, piše Srpska.info.

Kćerka pokušala odbraniti majku 

Nakon napada M.E. je zbrinuta u jedinici Intenzivne njege u Bolnici Zvornik, ali je zbog težine povreda upućena u Banja Luku na dalje liječenje. 

U napadu je povrijeđena i njena kćerka, koja je pokušala da odbrani majku. Srećom njene povrede nisu teže prirode i ona nije zadržana na bolničkom liječenju, piše ATV.

Jezivi zločin odigrao se sinoć oko dva sata iza ponoći u njihovoj porodičnoj kući u Zvorniku. Prema nezvaničnim informacijama Boško S. je nožem nasrnuo na majku. Nesretna žena je krenula da bježi i istrčala je iz kuće na put. Sin je krenuo za njom i ubrzo je sustigao i nastavio da joj nanosi udarce oštrim predmetom. Njegova sestra je u međuvremenu pozvala policiju koja je uhapsila napadača.

Povrede hladnim oružjem

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini je saopćeno da se B.S. na teret stavlja krivično djelo pokušaj teškog ubistva, pri čemu su dvije osobe zadobile povrede hladnim oružjem.

- Od strane ovlaštenih službenih lica PU Zvornik i dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini je obavljen uviđaj na licu mjesta, te izuzeti tragovi koji mogu služiti u daljem toku postupka. B.S. je lišen slobode i nakon što što bude ispitan u prostorijama tužilaštva biće donesena odluka o stavljanju prijedloga za određivanje pritvora – saopćilo je OJT Bijeljina.

Nezvanično, S.B. prolazi kroz policijske evidencije kao osoba sklona zloupotrebi narkotika, te da se ranije zbog toga i liječio.

