Predložen pritvor ubici Aldine Jahić: Prvo je pretukao, pa joj pucao u glavu

Kantonalno tužilaštvo Mostar danas je podnijelo prijedlog za određivanje pritvora Kantonalnom sudu u Mostaru, protiv osumnjičenika Anisa Kalajadžića (33), iz Mostara, zbog postojanja osnovane sumnje da počinio krivično djelo „Teško ubistvo ženske osobe“ iz čl. 166. a) st. 1 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u stjecaju sa KD „Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje“ propisano čl. 65. st. 1. a) u vezi sa čl. 6. Zakona o oružju i streljivu HNK.

- Osumnjičeniku Anisu K. se stavlja na teret da je dana 16.11.2025. godine oko 18,00 sati, na autobusnoj stanici u Mostaru, Trg Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj na ilegalan način i kojeg je kod sebe neovlašteno posjedovao, ispred fitness centra sačekao oštećenu A.J. koja je tu trenirala, te joj prišao i više puta udarao u predjelu glave i grudi od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe, da bi u jednom trenutku izvadio pištolj, pa je oštećena zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu hotela „T..“, Trg Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost, građanima prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem, da bi potom ušla u restoran „B..“ i mobitelom pozvala policiju, za koje vrijeme je osumnjičenik došao i oštećenu pronašao u toaletu dok je ona ponovno pokušavala pozivati u pomoć, pa joj je osumnjičenik prišao i pucajući iz pištolja u pravcu glave zadao joj smrtonosne ozljede od kojih je oštećena preminula na licu mjesta- naveli su iz Tužilaštva HNK.

Pritvor je, dodali su, predložen iz razloga jer naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, a za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža kazna i zbog postojanja izvanrednih okolnosti s obzirom da je riječ o krivičnom djelu koje je posebno teško, a s obzirom na način počinjenja i posljedicu krivičnog djela, tako da bi puštanjem na slobodu osumnjičenika rezultiralo prijetnjom narušavanja javnog reda, budući da je u posljednje vrijeme učestalo vršenje najtežih krivičnih djela-ubistava na štetu žena.

Naveli su i da u saradnji sa MUP-om HNK - Sektorom kriminalističke policije nastavljaju sa poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je počinjeno ovo krivično djelo.

Također, ponovili su da su ranije podigli optužnicu protiv Kalajdžića zbog produženog KD Ugrožavanje sigurnosti iz čl. 183. st.1. i st. 3. KZ FBiH, a sve u vezi s čl. 55. istog Zakona, koja je potvrđena u cijelosti dana 15.05.2025. godine od strane Općinskog suda u Mostaru, te je zakazano ročište radi izjašnjenja o krivnji optuženog.