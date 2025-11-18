Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŽRTVA FEMICIDA

Poznat termin dženaze Aldini Jahić iz Kalesije koja je ubijena u Mostaru

Dženaza namaz bit će klanjana kod nove džamije u Miljanovcima

Jahić: Ubijena u Mostaru. Facebook

A. O.

18.11.2025

Dženaza-namaz Aldini Jahić koju je u Mostaru ubio Anis Kalajdžić, bit će klanjana sutra, 19. novembra, nakon ikindije namaza (13.54 sati) u Miljanovcima - Kalesija.

Dženaza namaz bit će klanjana kod nove džamije u Miljanovcima, a porodica je objavila smrtovnicu na kojoj su se majka Mevlida, otac Ibrahim i sestra Amela sa mnogobrojnom porodicom i prijateljima oprostili od svoje Aldine Jahić, koja je žrtva femicida.

Objavljena smrtovnica. Facebook

Inicijativa građanki/na Mostara u utorak, 18. novembra, s početkom u 12.05 sati organizirala je mirnu protestnu šetnju sa Španskog trga u Mostaru s ciljem da se skrene pozornost javnosti na problem femicida i nasilja nad ženama.

- Također želimo jasno poručiti da femicid, koji je u nedjelju počinjen u Mostaru, ubistvo Aldine Jahić ne smije ostati nekažnjeno, te da nam bude opomena da na nasilje ne zatvaramo oči - istaknuli su organizatori oko kojih se okupila oko pet stotina građana toga grada.

Podsjetimo, Aldina Jahić (32) ubijena je u Mostaru u nedjelju uvečer 16. novembra, čemu su prethodile prijetnje njenog bivšeg momka. To je još jedan u nizu slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini posljednjih nekoliko godina.

Ovo je prvo ubistvo žene nakon što su usvojene izmjene Krivičnog zakona Federaciji BiH, kojim je femicid okarakterisan kao krivično djelo teškog ubistva koje povlači strože sankcije.

# DŽENAZA-NAMAZ
# MOSTAR
# ANIS KALAJDŽIĆ
# ALDINA JAHIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.