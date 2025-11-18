Poznat termin dženaze Aldini Jahić iz Kalesije koja je ubijena u Mostaru

Dženaza namaz bit će klanjana kod nove džamije u Miljanovcima, a porodica je objavila smrtovnicu na kojoj su se majka Mevlida, otac Ibrahim i sestra Amela sa mnogobrojnom porodicom i prijateljima oprostili od svoje Aldine Jahić, koja je žrtva femicida.

Dženaza-namaz Aldini Jahić koju je u Mostaru ubio Anis Kalajdžić, bit će klanjana sutra, 19. novembra, nakon ikindije namaza (13.54 sati) u Miljanovcima - Kalesija.

Inicijativa građanki/na Mostara u utorak, 18. novembra, s početkom u 12.05 sati organizirala je mirnu protestnu šetnju sa Španskog trga u Mostaru s ciljem da se skrene pozornost javnosti na problem femicida i nasilja nad ženama.

- Također želimo jasno poručiti da femicid, koji je u nedjelju počinjen u Mostaru, ubistvo Aldine Jahić ne smije ostati nekažnjeno, te da nam bude opomena da na nasilje ne zatvaramo oči - istaknuli su organizatori oko kojih se okupila oko pet stotina građana toga grada.

Podsjetimo, Aldina Jahić (32) ubijena je u Mostaru u nedjelju uvečer 16. novembra, čemu su prethodile prijetnje njenog bivšeg momka. To je još jedan u nizu slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini posljednjih nekoliko godina.

Ovo je prvo ubistvo žene nakon što su usvojene izmjene Krivičnog zakona Federaciji BiH, kojim je femicid okarakterisan kao krivično djelo teškog ubistva koje povlači strože sankcije.