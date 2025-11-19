Uhapšeni Halilović i njegova supruga: On pucao iz automatske puške, ona muškarca udarila u glavu?

Kotorska policija uhapsila je Pericu Halilovića (35) iz tog grada zbog sumnje da je na sugrađanina K. A. pucao iz automatske puške, saopćeno je danas iz Uprave policije.

Iz UP su dodali i da je uhapšena i supruga osumnjičenog Lj. Š. jer je tupim predmetom s leđa u glavu udarila K. A., pišu Vijesti.me.

- Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su, u kratkom roku, postupajući po prijavi, lišili slobode P. H. (35) iz Kotora, zbog sumnje da je na štetu sugrađanina K. A. danas počinio krivično djelo izazivanje opće opasnosti u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Sumnja se da je P. H. danas, 18. 11. 2025. godine, oko 11.00 časova, u mjestu Trojica, u pravcu K. A, koji je neposredno prije toga ušao u svoje vozilo u namjeri da se udalji sa lica mjesta, iz automatske puške ispalio jedan hitac koji oštećenog nije pogodio - piše se u saopćenju Uprave policije Crne Gore.

Iz policije su dodali da je ovom događaju prethodila verbalna rasprava koja se vodila između K. A. i Lj. .Š, nakon koje je Lj. Š. sa leđa udarila K. A. tupim predmetom u predjelu glave.

- P. H. je, kako se sumnja, vidjevši raspravu, nakon toga upotrijebio vatreno oružje u pravcu K. A. koji je u tom momentu krenuo da se udaljava sa mjesta događaja. P. H. se, nakon izvršenja krivičnog djela, udaljio sa lica mjesta, noseći pušku sa sobom, a potom je pozvana policija. Policijski službenici su od navedena tri lica uzeli izjave na zapisnik, o čemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je nakon sagledavanja spisa predmeta i kvalifikovao događaj - ističe se u saopćenju.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su, kako se navodi, izvršili pretragu terena i pronašli automatsku pušku sa pripadajućom municijom iz koje je, kako se sumnja, osumnjičeni P. H. prethodno ispalio hitac u pravcu K. .A, a pušku je P. H. nakon izvršenja krivičnog djela sakrio u niskom rastinju, na oko kilometar od lica mjesta, u blizini puta koji vodi ka Njegušima.

- Izvršen je i pretres stambenih i drugih prostorija koje koristi P. H., a tokom kojeg je pronađeno vatreno oružje – pištolj u ilegalnom posjedu ovog lica, koji će biti upućen na vještačenje - navodi se.

Osumnjičeni P. H. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu, zbog osnovane sumnje da je počinio navedena krivična djela.

- Lj. Š. je također lišena slobode i biće procesuirana, i to podnošenjem prekršajne prijave nadležnom Sudu za prekršaje, zbog počinjenog prekršaja iz čl. 10 Zakona o javnom redu i miru – fizički napad, na štetu K. A. kojem je u opisanom napadu nanijela lake tjelesne povrede - zaključuje se u saopćenju.