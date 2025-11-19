Video / U Kalesiji opsadno stanje, veliki broj policajaca na terenu u potrazi za počiniocima

Počinioci su pobjegli s lica mjesta nakon čega je uslijedila intezivna potraga koja je još uvijek u toku.

Nakon pokušaja pljačke zlatare u Kalesiji na ulici, u blizini osnovne škole, desila se pucnjava.

- Danas 19.11.2025.godine, oko 07,35 sati Operativnom centru Uprave policije MUP TK-a, prijavljeno je da je u centru Kalesije nad objektom jedne zlatare u toku razbojništvo i da je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Na mjesto događaja upućene su sve raspoložive patrole PS Kalesija, OKP PU Kalesija, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, te su na terenu ( na širem području) patrole policije PS Sapna, PS Živinice i policijski službenici PS Zvornik, obzirom da su se počinioci udaljili sa mjesta događaja. U aktivnosti su uključene i policijski službenici Granične policije BiH - kazali su iz MUP-a TK.

Još uvijek nije poznato ima li povrijeđenih osoba u pucnjavi.

Policija je blokirala područje i u toku je uviđaj.