Video / Objavljujemo uznemirujući snimak pucnjave u Kalesiji: Pljačkaši se obračunali s policajcima

Jedan od pljačkaša je ranjen nakon čega je, saznaje „Avaz“, pronađen mrtav

Policija na terenu. Infoplus / Facebook

Dž. R.

19.11.2025

U Kalesiji se rano jutros nakon pokušaja pljačke zlatare desila pucnjava u kojoj su počinioci otvorili vatru na policijske službenike.

Jedan od pljačkaša je ranjen nakon čega je, saznaje „Avaz“, pronađen mrtav.

Preminulog pljačkaša navodno su iz automobila izbacili ostali počinioci.

U Kalesiji je trenutno opsadno stanje, brojne policijske snage su na terenu u potrazi za ostalim počiniocima.

# PUCNJAVA
# KALESIJA
# POLICIJA
