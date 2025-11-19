Video / Objavljujemo uznemirujući snimak pucnjave u Kalesiji: Pljačkaši se obračunali s policajcima

U Kalesiji se rano jutros nakon pokušaja pljačke zlatare desila pucnjava u kojoj su počinioci otvorili vatru na policijske službenike.

Jedan od pljačkaša je ranjen nakon čega je, saznaje „Avaz“, pronađen mrtav.

Preminulog pljačkaša navodno su iz automobila izbacili ostali počinioci.

U Kalesiji je trenutno opsadno stanje, brojne policijske snage su na terenu u potrazi za ostalim počiniocima.