Video / Objavljujemo uznemirujući snimak pucnjave u Kalesiji: Pljačkaši se obračunali s policajcima

U Kalesiji se rano jutros nakon pokušaja pljačke zlatare desila pucnjava u kojoj su počinioci otvorili vatru na policijske službenike.
NOVI DETALJI
Jedan od pljačkaša je ranjen nakon čega je, saznaje „Avaz“, pronađen mrtav
Policija na terenu. Infoplus / Facebook
U Kalesiji se rano jutros nakon pokušaja pljačke zlatare desila pucnjava u kojoj su počinioci otvorili vatru na policijske službenike.
Jedan od pljačkaša je ranjen nakon čega je, saznaje „Avaz“, pronađen mrtav.
Preminulog pljačkaša navodno su iz automobila izbacili ostali počinioci.
U Kalesiji je trenutno opsadno stanje, brojne policijske snage su na terenu u potrazi za ostalim počiniocima.
NA KIOSCIMA ŠIROM BIH
PRIMILI ŠEST KOMADA
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
"AVAZ" NA LICU MJESTA
TRUTH SOCIAL