Nakon što je svirepo ubio Aldinu Jahić: Anis Kalajdžić želi na slobodu

U Kantonalnom sudu u Mostaru pred sudijom za prethodni postupak, Elisom Sultanićem, jutros je održano ročište po prijedlogu Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona za određivanje pritvora prema Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo „Teško ubistvo ženske osobe“ iz čl. 166. a) st. 1 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u stjecaju sa „Neovlaštenim nabavljanjem, držanjem ili prodajom oružja ili bitnih dijelova za oružje“ propisano čl. 65. st. 1. a) u vezi sa čl. 6. Zakona o oružju i streljivu HNK.

Nabavio pištolj

Njemu se na teret stavlja, kako su potvrdili iz Tužilaštva HNK, da je 16. novembra oko 18,00 sati, na autobusnoj stanici u Mostaru na trgu Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj na ilegalan način i kojeg je kod sebe neovlašteno posjedovao, ispred fitness centra sačekao oštećenu Aldinu Jahić (32) koja je tu trenirala.

Tu joj je prišao i više puta udarao u predjelu glave i grudi od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe.

- U jednom trenutku on je izvadio pištolj, nakon čega je oštećena zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu hotela „T..“, na trgu Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost, građanima prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem, da bi potom ušla u restoran „B..“ i mobitelom pozvala policiju, za koje vrijeme je osumnjičenik došao i oštećenu pronašao u toaletu dok je ona ponovno pokušavala pozivati u pomoć, pa joj je osumnjičenik prišao i pucajući iz pištolja u pravcu glave zadao joj smrtonosne ozljede od kojih je oštećena preminula na licu mjesta-naveli su iz Tužilaštva HNK.

Advokat po službenoj dužnosti

Kalajdžić, po zanimanju elektrotehničar računarske tehnike i automatike, zaposlen na benzinskoj pumpi "Energopetrol" i nogometni sudija, kako je to izneseno, potvrdio je, na upit sudije, kako mu je jasno da mu se na teret stavlja teško ubistvo, kao i sa sadržajem prijedloga za određivanje pritvora. Izjavio je da će se o tome izjasniti nakon izjašnjenja njegovog branitelja, advokata po službenoj dužnosti, Nermina Dizdara.

Dizdar je naveo da se odbrana protivi određivanju pritvora te je predložio da se, ukoliko Sud nađe da postoje uslovi, određenim mjerama zabrane pokuša postići ista svrha.

On je, između ostalog, vezano za navode prijedloga, kazao da je kao dokaz navedeno da je saslušan veći broj svjedoka. Između ostalog, naveo je kako smatra i da ne postoje izvanredne, kao ni naročite okolnosti.

Osumnjičeni Kalajdžić je kratko kazao da se pridružuje navodima svog advokata te da nema šta dodati.

Tužilaštvo: Samo mjera pritvora

Međutim, postupajuća tužiteljica Tužilaštva HNK, Vesna Pranjić, kazala je da u cijelosti ostaje kod svog prijedloga. Naglasila je kako se izričito protivi bilo kakvim mjerama zabrane, jer se samo mjerom pritvora u ovom konkretnom slučaju može postići da se ne ponovi djelo i da se umiri javnost.

Pritvor je predložen iz razloga jer naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, a za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža kazna.

Također, pritvor je zatražen i zbog postojanja izvanrednih okolnosti s obzirom da je riječ o krivičnom djelu koje je posebno teško, a s obzirom na način počinjenja i posljedicu krivičnog djela.

U prijedlogu je navedeno da bi puštanje na slobodu osumnjičenika rezultiralo prijetnjom narušavanja javnog reda, budući da je u posljednje vrijeme učestalo vršenje najtežih krivičnih djela-ubistava na štetu žena.

Rješenje o prijedlogu Tužilaštva HNK za određivanje pritvora, Sud će u zakonskom roku donijeti, najkasnije do kraja radnog dana.

Podsjetimo, protiv Kalajdžića je potvrđena optužnica za produženo krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti, nakon što ga je za to u januaru ove godine prijavila jedna ženska osoba iz Mostara.