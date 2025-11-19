Danas dženaza ubijenoj Aldini Jahić, u Kalesiji proglašen Dan žalosti

Dženaza-namaz Aldini Jahić koju je u Mostaru ubio Anis Kalajdžić, bit će klanjana danas nakon ikindije namaza (13.54 sati) u Miljanovcima - Kalesija.
Dženaza namaz bit će klanjana kod nove džamije u Miljanovcima, a porodica je objavila smrtovnicu na kojoj su se majka Mevlida, otac Ibrahim i sestra Amela sa mnogobrojnom porodicom i prijateljima oprostili od svoje Aldine Jahić, koja je žrtva femicida.
Općinski načelnik Nermin Mujkanović, proglasio je Dan žalosti na području cijele općine Kalesija.
Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Općine Kalesija, javnim preduzećima i ustanovama kojim je osnivač Općina.
Na Dan žalosti na javnim mjestima zabranjeno je održavanje programa javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati muzika u ugostiteljskim objektima, dok će elektronski mediji sa područja Općine Kalesija svoje programske šeme prilagoditi Danu žalosti.