Danas dženaza ubijenoj Aldini Jahić, u Kalesiji proglašen Dan žalosti

Dženaza-namaz Aldini Jahić koju je u Mostaru ubio Anis Kalajdžić, bit će klanjana danas nakon ikindije namaza (13.54 sati) u Miljanovcima - Kalesija.

Dženaza namaz bit će klanjana kod nove džamije u Miljanovcima, a porodica je objavila smrtovnicu na kojoj su se majka Mevlida, otac Ibrahim i sestra Amela sa mnogobrojnom porodicom i prijateljima oprostili od svoje Aldine Jahić, koja je žrtva femicida.