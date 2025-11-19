"Hadžija" viđen na ulicama Lukavca nakon 23 godine: Poznato kada izlazi iz zatvora

Fikret Hadžić, poznat pod nadimkom "Hadžija", koji je osuđen na 23 godine zatvora zbog trostrukog ubistva i pokušaja ubistva počinjenih početkom 2000-ih, treba biti pušten na slobodu 1. maja 2026. godine. Tema je ponovo privukla pažnju javnosti nakon njegovog gostovanja u emisiji "Slučajevi X" i razgovora za Hayat TV, gdje je govorio o životu nakon zatvora.

Prema informacijama iz emisije, direktor Kazneno-popravnog zavoda Rusmir Isak odobrio mu je privremeni izlazak u Lukavac radi prikupljanja dokumentacije potrebne za život nakon odsluženja kazne – ličnih isprava, vozačke dozvole, te papira koji potvrđuju njegovu profesionalnu kvalifikaciju za upravljanje autobusima.

Hadžić je potvrdio da već ima osiguran posao u Minhenu, gdje planira raditi kao vozač autobusa po izlasku na slobodu.