POZNATI ZATVORENIK

"Hadžija" viđen na ulicama Lukavca nakon 23 godine: Poznato kada izlazi iz zatvora

Fikret Hadžić. Hayat

S. S.

19.11.2025

Fikret Hadžić, poznat pod nadimkom "Hadžija", koji je osuđen na 23 godine zatvora zbog trostrukog ubistva i pokušaja ubistva počinjenih početkom 2000-ih, treba biti pušten na slobodu 1. maja 2026. godine. Tema je ponovo privukla pažnju javnosti nakon njegovog gostovanja u emisiji "Slučajevi X" i razgovora za Hayat TV, gdje je govorio o životu nakon zatvora.

Prema informacijama iz emisije, direktor Kazneno-popravnog zavoda Rusmir Isak odobrio mu je privremeni izlazak u Lukavac radi prikupljanja dokumentacije potrebne za život nakon odsluženja kazne – ličnih isprava, vozačke dozvole, te papira koji potvrđuju njegovu profesionalnu kvalifikaciju za upravljanje autobusima.

Hadžić je potvrdio da već ima osiguran posao u Minhenu, gdje planira raditi kao vozač autobusa po izlasku na slobodu.

- Hoću da se posvetim poslu, da zaradim i da uživam kod kuće - rekao je u razgovoru za Hayat TV, dodajući da posjeduje sve potrebne dokumente kako bi nastavio raditi u istoj profesiji.

Tokom emisije govorio je i o životu u zatvoru, te o vremenu koje ga čeka nakon odslužene kazne. Istakao je da u potpunosti shvata ozbiljnost onoga što je uradio.

- Da sam znao šta znači zatvor, nikad ovo ne bih uradio. Ode ti 23 godine… Mogao sam raditi, živjeti… Ali gotovo je - izjavio je.

U razgovoru s novinarom Veldinom Čustovićem dotakao se osjećaja kajanja, navodeći da se nosi s teškim i protivrječnim emocijama.

- Kasno je sada vikati… kajem se – i ne kajem se - dodao je.

