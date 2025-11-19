MUP TK se ponovo oglasio o pucnjavi u Kalesiji: U potragu se uključio i MUP RS-a

Općinski načelnik Nermin Mujkanović zakazao je za danas sjednicu Štaba civilne zaštite kako bi se upoznali sa činjenicama vezano za pucnjavu u centru Kalesije.
- Mi smo zakazali sjednicu, a za sutra smo zakazali Kolegij Općinskog vijeća gdje ćemo donijeti određene zaključke - istakao je Mujkanović.
O cijelom događaju se ponovo oglasio i MUP TK.
- Kako je ranije navedeno, vezano za događaj razbojništva kojom prilikom je došlo do upotrebe vatrenog oružja u jutarnjim satima 19.11.2025. godine u centru Kalesije, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK-a, policijski službenici Uprave policije MUP TK-a, poduzimaju opsežne istražne radnje, uviđaj i dr. ( na više lokacija) na širem licu mjesta.
U saradnji sa policijom MUP RS-a vrši se pretraga terena kao i potraga za počiniocima koji se dovode u vezu sa ovim događajem. Prilikom vršenja navedenih aktivnosti, na jednom lokalitetu pored vozila, koje je korišteno prilikom razbojništva, pronađeno je jedno lice, (a najvjerovatnije se radi o jednom od počinilaca) bez znakova života, čiju smrt je na licu mjesta potrdio mrtvozornik JU Dom zdravlja Kalesija.
U ovom momentu, sve aktivnosti policije usmjerene su na rasvjetljavanje i dokumentovanje događaja, kao i identifikaciju i hvatanje počinilaca. S obzirom na navedeno, press konferencija će biti održana kada se završi uviđaj i druge potrebne istražne radnje, i za to steknu uslovi - kazali su iz MUP-a TK.