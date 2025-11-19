DRAMA U KALESIJI

Automobil u kojem su bježali pljačkaši, ukraden ranije u Tuzli

Nakon što su pobjegli, zapalili su ukradeni Golf

Pucnjava u Kalesiji. Screenshot

Dž. R.

19.11.2025

Automobil u kojem su pljačkaši zlatare u Kalesiji jutros bježali s lica mjesta pucajući na policijske službenike, ukraden je ranije u Slavinovićima u Tuzli.

Nakon što su pobjegli, pljačkaši su zapalili Golf koji su ukrali.

Ukradeni automobil. Facebook

Osoba od koje je automobil ukraden oglasio se na Facebooku tražeći pomoć od zajednice da ga se obavijesti ukoliko neko primjeti vozilo.

Podsjećamo, jedan od pljačkaša je ranjen nakon čega je, saznaje „Avaz“, pronađen mrtav.

Preminulog pljačkaša navodno su iz automobila izbacili ostali počinioci.

