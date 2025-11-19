Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" SAZNAJE

Uhapšena jedna osoba nakon pljačke i vatrenog obračuna s policijom u Kalesiji, riječ je o osobi iz Osmaka

On je uhapšen na putu između Kalesije i Osmaka

S lica mjesta. A. Bešić / Avaz

Piše: Evelin Trako

19.11.2025

Nakon pljačke u Kalesiji, koja je rezultirala vatrenim obračunom s policiji, uhapšena je jedna osoba, saznaje portal "Avaza".

Kako saznajemo, uhapšeni pljačkaš je iz Osmaka. On je uhapšen na putu između Kalesije i Osmaka.

Ranije je objavljeno da je jedan od pljačkaša preminuo nakon pucnjave s policijom. Oni su ga nakon toga izbacili iz automobila, a ukradeno vozilo s kojim su izvršili pljačku je zapaljeno.

Pripadnici MUP-a TK u saradnji s MUP-om RS tragaju za još nekoliko osoba.

# MUP TK
# KALESIJA
# OSMACI
PRIKAŽI KOMENTARE (15)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.