Ovo je ukradeno vozilo s kojim su pljačkaši bježali: Zapaljen u šumi

Velika drama odvijala se jutros u Kalesiji nakon što je grupa osoba pokušala izvršiti pljačku, a nakon toga su ušli u vatreni obračun s policijom.
Nakon toga je uhapšena jedna osoba, a riječ je o pljačkašu iz Osmaka. On je uhapšen na putu između Kalesije i Osmaka.
Ranije je objavljeno da je jedan od pljačkaša preminuo nakon pucnjave s policijom. Oni su ga nakon toga izbacili iz automobila, a ukradeno vozilo s kojim su izvršili pljačku je zapaljeno u šumi.
Pripadnici MUP-a TK u saradnji s MUP-om RS tragaju za još nekoliko osoba.