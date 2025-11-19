Žena prijavila bivšeg supruga da je pretukao njihovo dijete: Konstatovane mu povrede

Policijska stanica Odžak jučer je u jutarnjim satima zaprimila prijavu od žene iz Brčkog koja je prijavila da je njen bivši suprug iz Odžaka pretukao njihovo maloljetno dijete.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Posavskog kantona, slučaj je prijavljen u 10:35 sati.

- Dana 18.11.2025. godine u 10,35 sati PS Odžak zaprimila je prijavu od M.H. rođena 1995.godine iz Brčkog koja je prijavila da je njen bivši suprug A.M. rođen 1991.godine iz Odžaka pretukao njihovo malodobno dijete A.M. rođeno 2015.godine, dok je za vrijeme vikenda boravilo kod njega u Odžaku, kom prilikom je dijete zadobilo lake tjelesne ozljede po konstataciji liječnika Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko – navodi se u zvaničnom saopćenju policije.

Po prijavi postupili policijski službenici PS Odžak koji su u 12:15 sati lišili slobode A.M. i smjestili u prostoriju za zadržavanje osoba lišenih slobode, zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo „Nasilje u porodici“. O istom događaju upoznat dežurni tužitelj KT PK Orašje, saopćeno je.