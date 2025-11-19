SARADNJA S EUROPOLOM

Velika akcija policije: U BiH uhapšeno 9 osoba zbog iskorištavanja djece za pornografiju

Postupajući po naredbama nadležnih sudova, izvršeni su pretresi na 12 lokacija za koje se utvrdilo da ih koriste osobe

MUP RS

A. O.

19.11.2025

MUP RS u saradnji sa Europolom i policijama Srbije, Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Mađarske realizovao je međunarodnu operativnu akciju „Mozaik 2025“ usmjerenu na sprečavanje seksualne eksploatacije djece, gdje je tom prilikom uhapšeno devet osoba.

Naime, policijski službenici Uprave kriminalističke policije, Jedinice za visokotehnološki kriminalitet u saradnji sa Policijskim upravama Bijeljina, Zvornik, Banjaluka i Doboj su u okviru navedene akcije uhapsili devet osoba Republici Srpskoj za koja postoje osnovi sumnje da su u proteklom vremenskom periodu počinili krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju Krivičnog zakonika Republike Srpske, piše Srpska.info.

- Postupajući po naredbama nadležnih sudova, izvršeni su pretresi na 12 lokacija za koje se utvrdilo da ih koriste osobe koje se dovode u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela i tom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji predstavljaju sredstva izvršenja krivičnog djela i to: mobilni telefoni, laptopovi,USB stikovi, memorijske kartice, SIM kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela – saopćeno je iz MUP RS.

Kako pojašnjavaju, krivična djela su izvršena na način što su osumnjičeni, putem društvenih mreža, kao i u grupama za komunikaciju, objavljivali i razmjenjivali materijal seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Također, kako dodaju, osumnjičeni su stupali u kontakt sa djecom, te im slali i navodili ih da sačinjavaju materijal dječije pornografije.

Pronađeni predmeti. MUP RS

- Pored navedenog, prilikom realizacije pomenute akcije identifikovane su i dvije žrtve izvršenja krivičnog djela koje su sa područja Hrvatske, starosti deset i 13 godina, koje se pri tom nalaze u srodničkom usvojenju – kažu iz MUP RS.

Uprava kriminalističke policije, Jedinica za visokotehnološki kriminalitet, će i u narednom periodu sprovoditi planske aktivnosti na otkrivanju i dokazivanju krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i eksploatacije djece.

