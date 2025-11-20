Sudski policajac upotrijebio vatreno oružje kako bi spriječio krivično djelo

U postupku spriječavanja izvršenja krivičnog djela, koje se desilo dana 19.11.2025. godine, oko 7:35 sati na području Općine Kalesija učestvovao je i službenik Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Centra sudske policije u Tuzlanskom kantonu.

Kako je izvršenje krivičnog djela od strane više naoružanih lica bilo u blizini zgrade Općinskog suda u Kalesiji kojom prilikom je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane izvršilaca krivičnog djela, službenik sudske policije je zajedno sa policijskim službenicima Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona intervenisao prema licima koja su činila krivično djelo, odnosno upotrebom vatrenog oružja poduzeo aktivnosti na spriječavanju daljeg protupravnog djelovanja više lica.

- Obzirom na okolnosti navedenog događaja i činjenicu da se službenik sudske policije zatekao na mjestu izvršenja krivičnog djela iz kojeg su mogle nastupiti posljedice opasne po život i zdravlje građana imenovani je primijenio ovlaštenja i sredstva prinude u skladu sa odredbom člana 71. stav (8) Zakona o Sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

O svemu naprijed navedenom je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog Kantona koje zajedno sa nadležnim policijskim organima poduzima aktivnosti na dokumentovanju događaja i procesuiranju odgovornih počinilaca.

Ovakav postupak službenika sudske policije predstavlja još jedan pozitivan primjer časnog, profesionalnog i stručnog izvršavanja poslova, čime se jača osječaj sigurnosti i doprinosi odnosu povjerenja između građana i Sudske policije, a time i odnosa između građana i Sudske policije - saopćili su iz Sudske policije u Federaciji BiH.