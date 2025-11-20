SIPA u Mostaru: U akciji "Rav" izvršeni pretresi

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u srijedu su na području Mostara u sklopu operativne akcije „Rav“ izvršili pretres stanova, pomoćnih objekta i pokretnih stvari na tri lokacija.

Pretresi su realizovani zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine i „Nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih tvari” propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Uhapšene su tri osobe, koja su nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih predata u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko neretvanskog kantona.

Prilikom pretresa otkriveno je i privremeno oduzeto: oko 200 grama kokaina, pet kg marihuana, labaratorijska oprema (lampe i ventilatori), pištolji marke Glock i „Zastava“, tri puške, 351 komad municije, sedam okvira za pištolj, tri prigušivača, dvije digitalne vage, dvije drobilice za opojnu drogu marihuana, tri ručne bombe, detonacijska kapisla-31 komad, sporogoreći štapin dva komada, 36.550 KM, 39.010 eura kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena naprijed navedena krivična djela.

Navedene aktivnosti realizovane su po nalogu Općinskog suda u Mostaru pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko neretvanskog kantona, a u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko neretvanskog kantona, saopćeno je iz SIPA-e.