Video / Muškarac prišao s leđa policajcu i počeo ga daviti

Prava drama odvijala se danas u Banjoj Luci, kada je mlađi muškarac nasrnuo na policajca na dužnosti, pokušavajući da ga zadavi.
Na društvenim mrežama se pojavio video koji kruži, a ovaj događaj je nastao oko 14 sati danas. Kako se vidi na snimku, drugi policajci su, uz pomoć pojedinih građana, brzo savladali napadača.
Iz policije je medijima potvrđeno da je napadač uhapšen. Prema saznanjima Srpskainfo, u policijskim redovima strahuju da bi se ovakvi incidenti mogli ponoviti, jer je jedinica zadužena za zaštitu objekata i ličnosti desetkovana.
- Nekada je tamo radilo 5 policajaca, sada rade dvojica, plus šef smjene. Stanica bi po sistematizaciji trebalo da ima više od 150 policijskih službenika, a ova stanica sada ima možda 100 aktivnih policajaca, dok je kapacitet stanice koja čuva mjesto prebivališta, to jest kuću Milorada Dodika potpuno popunjena – navodi izvor Srpskainfo iz policije.
Iz MUP RS saopćeno je da su policijski službenici uhapsili danas u Banjoj Luci A.K. zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
- A.K. je danas oko 12.05 ispred Palate predsjednika Republike Srpske fizički napao s leđa policijskog službenika, nakon čega je savladan od strane drugih policijskih službenika koji su se nalazili na licu mjesta i odmah je uhapšen – navode iz MUP RS.
O slučaju je obaviješten dežurni tužilac OJT Banja Luka koji je djelo okvalifikovao kao napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.