Video / Muškarac prišao s leđa policajcu i počeo ga daviti

Na društvenim mrežama se pojavio video koji kruži, a ovaj događaj je nastao oko 14 sati danas. Kako se vidi na snimku, drugi policajci su, uz pomoć pojedinih građana, brzo savladali napadača.

Prava drama odvijala se danas u Banjoj Luci, kada je mlađi muškarac nasrnuo na policajca na dužnosti, pokušavajući da ga zadavi.

Iz policije je medijima potvrđeno da je napadač uhapšen. Prema saznanjima Srpskainfo, u policijskim redovima strahuju da bi se ovakvi incidenti mogli ponoviti, jer je jedinica zadužena za zaštitu objekata i ličnosti desetkovana.

- Nekada je tamo radilo 5 policajaca, sada rade dvojica, plus šef smjene. Stanica bi po sistematizaciji trebalo da ima više od 150 policijskih službenika, a ova stanica sada ima možda 100 aktivnih policajaca, dok je kapacitet stanice koja čuva mjesto prebivališta, to jest kuću Milorada Dodika potpuno popunjena – navodi izvor Srpskainfo iz policije.

Iz MUP RS saopćeno je da su policijski službenici uhapsili danas u Banjoj Luci A.K. zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

- A.K. je danas oko 12.05 ispred Palate predsjednika Republike Srpske fizički napao s leđa policijskog službenika, nakon čega je savladan od strane drugih policijskih službenika koji su se nalazili na licu mjesta i odmah je uhapšen – navode iz MUP RS.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac OJT Banja Luka koji je djelo okvalifikovao kao napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.