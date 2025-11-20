Nastavak akcije "Gora": Oduzeto deset vozila, uhapšeno više osoba

U nastavku realizacije operativne akcije „Gora“ policijski službenici Granične policije BiH nastavili su aktivnosti na više lokacija, a nakon preduzimanja zakonom propisanih mjera uhapšena lica su predata na daljnje postupanje nadležnim organima.

Tokom sprovedenih operativnih aktivnosti izvršeni su pretresi na više lokacija, prilikom čega je privremeno oduzeto deset motornih vozila kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Podsjećamo da je akcija „Gora“ realizovana 18. i 19. novembra 2025. godine, pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i po naredbama Suda BiH. Tom prilikom slobode je lišeno deset državljana Bosne i Hercegovine: J.S. (2003), Z.Đ. (1988), S.M. (1987), S.O. (2002), Ž.E. (1970), P.Š. (1970), P.B. (1979), R.M. (1966), G.M. (1976) i B.K. (1991), kao i tri strana državljana afroazijskog porijekla: A.H.S., A.A. i H.N. Policijski službenici Granične policije BiH, uz asistenciju Službe za poslove sa strancima BiH, nakon tromjesečnih operativnih aktivnosti izvršili su pretres stambenih i drugih objekata te pokretnih stvari osumnjičenih lica. Aktivnosti su provedene na području Zvornika i Sarajeva, s ciljem dokumentovanja krivičnih djela organiziranja grupe za krijumčarenje migranata i krijumčarenja ljudi.

Tokom istrage prikupljen je značajan broj dokaza koji potvrđuju da su osumnjičeni, koristeći taksi djelatnost kao paravan, organizovali i realizovali nezakonito prevođenje migranata iz Republike Srbije u Bosnu i Hercegovinu radi sticanja protupravne imovinske koristi. Procjenjuje se da je kriminalna grupa u periodu od približno tri mjeseca prokrijumčarila najmanje 500 migranata, ostvarivši protupravnu korist od najmanje 50.000 KM.

Rezultati akcije „Gora“ potvrđuju uspješnu i kontinuiranu saradnju policijskih agencija Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, a Granična policija BiH nastavit će intenzivno djelovati na zaštiti državne granice, sigurnosti zajednice i svih građana.