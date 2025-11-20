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Sveštenik iz Hrvatske osuđen zbog pedofilije

Osuđenom je produženo trajanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela

Sveštenik iz Hrvatske osuđen zbog pedofilije. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

20.11.2025

Sveštenik na području Zadra nepravosnažno je osuđen na tri godine i deset mjeseci zatvora zbog više krivičnih djela u vezi sa pedofilijom.

Njemu je na teret stavljeno upoznavanje djece s pornografijom, iskorištavanje djece za pornografiju i pokušaj polne zloupotrebe djeteta mlađeg od petnaest godina.

Osuđenom je produženo trajanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela, saopćeno je iz Opštinskog suda u Zadru, prenosi HRT.

U postupku je zbog zaštite djeteta žrtve, suđenje je održano bez prisustva medija. Optuženi je odlukom nadbiskupa još u septembru prošle godine razriješenih svih dužnosti, saopćila je Zadarska nadbiskupija. Dodaju da će nakon pravosnažne presude sprovesti odgovarajući crkveni krivični proces i izražavaju duboko žaljenje i saosjećanje prema žrtvama zlostavljanja.

Pozivaju sve koji imaju saznanja o mogućim slučajevima zlostavljanja da to odmah prijave mjerodavnim institucijama.

# SVEŠTENIK
# DJEČIJA PORNOGRAFIJA
# ZADAR
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