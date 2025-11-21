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Počelo ročište za produženje pritvora Amiru Pašiću Faći za još 2 mjeseca

Produženje mu je predloženo zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, ali i pobjeći

Amir Pašić Faćo - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Sedin Spahic

21.11.2025

Ročište Amiru Pašiću Faći počelo je danas nakon što je ranije Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo Općinskom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još dva mjeseca.

Produženje mu je predloženo zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, ali i pobjeći.

Inače, Amir Pašić Faćo je uhapšen 22. oktobra na području Mostara, a nakon toga mu je određen jednomjesečni pritvor. Kasnije je upućena žalba na tu odluku, no nju je Općinski sud u Sarajevu odbio.

Amir Pašić Faćo je osumnjičen za krivično djelo psihičko nasilje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija.

# AMIR PAŠIĆ FAĆO
# ROČIŠTE
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