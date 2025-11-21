Počelo ročište za produženje pritvora Amiru Pašiću Faći za još 2 mjeseca

Ročište Amiru Pašiću Faći počelo je danas nakon što je ranije Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo Općinskom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još dva mjeseca.
Produženje mu je predloženo zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, ali i pobjeći.
Inače, Amir Pašić Faćo je uhapšen 22. oktobra na području Mostara, a nakon toga mu je određen jednomjesečni pritvor. Kasnije je upućena žalba na tu odluku, no nju je Općinski sud u Sarajevu odbio.
Amir Pašić Faćo je osumnjičen za krivično djelo psihičko nasilje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija.