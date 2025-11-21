Počelo ročište za produženje pritvora Amiru Pašiću Faći za još 2 mjeseca

Ročište Amiru Pašiću Faći počelo je danas nakon što je ranije Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo Općinskom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još dva mjeseca.

Produženje mu je predloženo zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, ali i pobjeći.