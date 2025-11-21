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VARAO GRAĐANE

Sarajlija uhapšen jer je nudio posao u OSA-i zauzvrat tražeći novac

Osumnjičeni se nalazi na kriminalističkoj obradi

MUP KS. Platforma X

Dž. R.

21.11.2025

Muškarac V.P. (1984) iz Sarajeva, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Prevara u pokušaju, a priveli su ga policijski službenici Odjeljenja za privredni kriminal i borbu protiv korupcije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Uhapšeni 41-godišnjak se sumnjiči da je u prethodnom periodu pokušao prevariti muškarca iz Sarajeva.

To je uradio na način da je, predstavljajući se kao službenik Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, nudio mu zaključenje posla za Obavještajno-sigurnosnu agenciju BiH, zauzvrat tražeći novac.

Osumnjičeni se nalazi na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS.

# OSA
# SARAJEVO
# MUP KS
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