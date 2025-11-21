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PODIGNUTA OPTUŽNICA

Mugdim Omanović prijetio službenicima SIPA-e bombom kako bi ih spriječio da ga ne uhapse

Intervencijom policijskih djelatnika SIPA, osumnjičeni je savladan i spriječen u aktiviranju eksplozivne naprave

Sa lica mjesta. M. Smajkić / Avaz

A. O.

21.11.2025

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Mugdima Omanović, nadimka “Mugda” rođenog 1984. godine u Bugojnu. 

Kako je potvrđeno iz Tužilaštva, on se tereti da je 4. februara ove godine, u Mostaru, gdje se nalazio u bijegu sa izdržavanja kazne zatvora u KPZ Busovača, prilikom lišenja slobode, kako bi spriječio svoje uhićenje prijetio djelatnicima SIPA aktiviranjem ručne bombe koju je držao u ruci. 

Intervencijom policijskih djelatnika SIPA, osumnjičeni je savladan i spriječen u aktiviranju eksplozivne naprave. 

Tereti se da je počino kazneno djelo- Spriječavanje službene osobe u vršenju službene radnje iz članka 241a. KZ BiH u sticaju sa kaznenim djelom Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz članka 371. KZ FBiH.

# OPTUŽNICA
# TUŽILAŠTVO BIH
# MUGDIM OMANOVIĆ
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