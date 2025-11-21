Mugdim Omanović prijetio službenicima SIPA-e bombom kako bi ih spriječio da ga ne uhapse

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Mugdima Omanović, nadimka “Mugda” rođenog 1984. godine u Bugojnu.

Kako je potvrđeno iz Tužilaštva, on se tereti da je 4. februara ove godine, u Mostaru, gdje se nalazio u bijegu sa izdržavanja kazne zatvora u KPZ Busovača, prilikom lišenja slobode, kako bi spriječio svoje uhićenje prijetio djelatnicima SIPA aktiviranjem ručne bombe koju je držao u ruci.

Intervencijom policijskih djelatnika SIPA, osumnjičeni je savladan i spriječen u aktiviranju eksplozivne naprave.