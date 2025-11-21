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Određen pritvor Suadu Suljeviću koji je pokušao iznuditi 50.000 KM od vlasnika kafića u Sarajevu

Prilikom provođenja akcije „Veritas“ izvršeni su pretresi na dvije lokacije u Kantonu Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu. Avaz

A. O.

21.11.2025

Suadu Suljeviću koji je uhapšen u akciji "Veritas" određen je jednomjesečni pritvor. 

- Odlučujući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog S.S., zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela iznuda, ugrožavanje sigurnosti, laka tjelesna povreda, teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, izazivanje opće opasnosti, nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih materija i neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, Općinski sud u Sarajevu donio je 21.11.2025. godine Rješenje kojim se prema osumnjičenom određuje jednomjesečni pritvor po osnovu člana 146. stav 1. tačka c) ZKPFBiH, a koji po ovom rješenju može trajati do 18.12.2025. godine ili do nove odluke suda - potvrđeno je iz Općinskog suda u Sarajevu. 

Podsjećamo, osumnjičeni se tereti da je od septembra do novembra ove godine prijetio likvidacijom vlasnicima jednog sarajevskog kafića u centru grada, od kojih je pokušao iznuditi 50.000 KM. 

Također se sumnjiči da je prijetio da će zapaliti kafić, ispred kojeg je 27. oktobra udario šakom jednog od vlasnika, a 15. novembra pucao u izlog lokala.

Prilikom provođenja akcije „Veritas“ izvršeni su pretresi na dvije lokacije u Kantonu Sarajevo. Kod osumnjičenog je pronađeno oružje, više komada metaka različitih kalibara, droga, te oprema za uzgoj i preradu droge. 

# PRITVOR
# SUAD SULJEVIĆ
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