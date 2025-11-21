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ODLUKOM OPĆINSKOG SUDA

Produžen pritvor Amiru Pašiću Faći za još dva mjeseca

Produženje mu je predloženo zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, ali i pobjeći

Amir Pašić Faćo: Ostaje u pritvoru. Avaz

A. O.

21.11.2025

Amiru Pašiću Faći Općinski sud u Sarajevu produžio je pritvor za još dva mjeseca, potvrđeno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo ranije je predložilo Općinskom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još dva mjeseca osumnjičenom Amiru Pašiću.

Produženje mu je predloženo zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, ali i pobjeći.

Podsjetimo, tokom ročišta za produženje pritvora Amiru Pašiću Faći za još dva mjeseca u sudnici se danas obratio i Pašić.

Kazao je da je istraga protiv njega proširena zbog vrijeđanja Mirze Vranj, novinarke, čiji je suprug Sulejman Jasika, koji mu je pucao u glavu u hotelu Evropa i nakon nagodbe s Tužilaštvom je dobio samo tri godine zatvora.

On je kazao da je Jasika povezan s Konakovićem, da je član narkokartela "Tito i Dino".

Vezano za psovke upućene Rami Isaku, on je kazao da ne može biti imun kada Samedin Fišić, presuđivana osoba, s Ramom Isakom pod pratnjom ode u Srebrenicu. Naveo je da ne može biti miran ni kada osobe koje se druže s najvećim kriminalcima budu primljene u FMUP kod ministra i onda iz njega iz revolta izađu psovke.

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# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# PRITVOR
# AMIR PAŠIĆ FAĆO
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