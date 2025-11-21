Produžen pritvor Amiru Pašiću Faći za još dva mjeseca

Amiru Pašiću Faći Općinski sud u Sarajevu produžio je pritvor za još dva mjeseca, potvrđeno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.
Tužilaštvo Kantona Sarajevo ranije je predložilo Općinskom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još dva mjeseca osumnjičenom Amiru Pašiću.
Produženje mu je predloženo zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, ali i pobjeći.
Podsjetimo, tokom ročišta za produženje pritvora Amiru Pašiću Faći za još dva mjeseca u sudnici se danas obratio i Pašić.
Kazao je da je istraga protiv njega proširena zbog vrijeđanja Mirze Vranj, novinarke, čiji je suprug Sulejman Jasika, koji mu je pucao u glavu u hotelu Evropa i nakon nagodbe s Tužilaštvom je dobio samo tri godine zatvora.
On je kazao da je Jasika povezan s Konakovićem, da je član narkokartela "Tito i Dino".
Vezano za psovke upućene Rami Isaku, on je kazao da ne može biti imun kada Samedin Fišić, presuđivana osoba, s Ramom Isakom pod pratnjom ode u Srebrenicu. Naveo je da ne može biti miran ni kada osobe koje se druže s najvećim kriminalcima budu primljene u FMUP kod ministra i onda iz njega iz revolta izađu psovke.