Produžen pritvor Amiru Pašiću Faći za još dva mjeseca

Amiru Pašiću Faći Općinski sud u Sarajevu produžio je pritvor za još dva mjeseca, potvrđeno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo ranije je predložilo Općinskom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još dva mjeseca osumnjičenom Amiru Pašiću.

Produženje mu je predloženo zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, ali i pobjeći.