Evo kako je završio Matija Gurdeljević nakon pljačke u Kalesiji: Rođeni brat i ekipa bacili tijelo u šumu

U Kalesiji je prije dva dana pokušaj pljačke zlatare prerastao u pucnjavu u kojoj su počinioci otvorili vatru na policijske službenike. Tokom razmjene vatre teško je ranjen Matija Gordljević, koji je ubrzo preminuo.

Njegovi saučesnici, među kojima je bio i njegov rođeni brat Velemir Gordljević, izbacili su Matijino tijelo iz automobila i ostavili ga u šumi, dok su ukradeno vozilo kojim su stigli na mjesto pljačke kasnije zapalili kako bi uklonili tragove.

Direktor policije MUP-a TK Dževad Korman potvrdio je da je ubijeni pljačkaš Matija Gordljević. Na mjestu događaja pronađen je i dio zlatnog nakita, a zapaljeni automobil lociran je u obližnjem šumskom području.