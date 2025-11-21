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Evo kako je završio Matija Gurdeljević nakon pljačke u Kalesiji: Rođeni brat i ekipa bacili tijelo u šumu

Direktor policije MUP-a TK Dževad Korman potvrdio je da je ubijeni pljačkaš Matija Gordljević

Objavljena fotografija ubijenog pljačkaša. Avaz

M. Až.

21.11.2025

U Kalesiji je prije dva dana pokušaj pljačke zlatare prerastao u pucnjavu u kojoj su počinioci otvorili vatru na policijske službenike. Tokom razmjene vatre teško je ranjen Matija Gordljević, koji je ubrzo preminuo.

Njegovi saučesnici, među kojima je bio i njegov rođeni brat Velemir Gordljević, izbacili su Matijino tijelo iz automobila i ostavili ga u šumi, dok su ukradeno vozilo kojim su stigli na mjesto pljačke kasnije zapalili kako bi uklonili tragove.

Direktor policije MUP-a TK Dževad Korman potvrdio je da je ubijeni pljačkaš Matija Gordljević. Na mjestu događaja pronađen je i dio zlatnog nakita, a zapaljeni automobil lociran je u obližnjem šumskom području.

Korman je naveo da je potraga u toku za dvije osobe, među kojima je i Velemir Gordljević, dok su dvije osobe već uhićene i predane MUP-u TK.

Za Velemirom Gordljevićem raspisana je tjeralica i policija poziva građane da dojave bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njegovom pronalasku.

# PLJAČKA
# KALESIJA
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