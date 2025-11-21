Gradska vijećnica: Preminula osamnaesta žrtva požara u Domu penzionera u Tuzli

Gradska vijećnica Dragana Berberović-Gagro na svom Facebook profilu objavila je tužnu vijest da je danas preminula osamnaesta žrtva nedavnog požara u Domu penzionera u Tuzli.

- Nažalost, kako sam maloprije čula, još jedna osamnaesta žrtva požara je danas preminula - napisala je Berberović-Gagro.

Ona je u svojoj objavi istakla da, iako se radi o velikoj tragediji, još uvijek nema smjena, osim jedne ostavke.