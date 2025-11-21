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TUŽNA VIJEST

Gradska vijećnica: Preminula osamnaesta žrtva požara u Domu penzionera u Tuzli

Nažalost, kako sam maloprije čula, još jedna osamnaesta žrtva požara je danas preminula, napisala je

Dom penzionera u Tuzli. A. Bešić / Avaz

M. Až.

21.11.2025

Gradska vijećnica Dragana Berberović-Gagro na svom Facebook profilu objavila je tužnu vijest da je danas preminula osamnaesta žrtva nedavnog požara u Domu penzionera u Tuzli.

- Nažalost, kako sam maloprije čula, još jedna osamnaesta žrtva požara je danas preminula - napisala je Berberović-Gagro.

Ona je u svojoj objavi istakla da, iako se radi o velikoj tragediji, još uvijek nema smjena, osim jedne ostavke.

- Nema smjena, nema ostavki (osim jedne), nema uhapšenih… Mediji sve manje pišu. Ovo je poraz ljudskosti i odgovornosti. Kuda ovo vodi - poručila je.

- Nema daljnjih akcija zbog navodnog podvođenja maloljetnica od strane policije, ali zato se niko ne oglašava ni o odgovornosti za žrtve Doma penzionera. Zapamtite, kada izađete na izbore: nema ni pozicije ni opozicije, pogotovo onda kada jedni drugima trebaju. Dobre metle svi imaju za pomesti, samo šta kad se ispod tepiha napuni - napisala je u objavi.

# POŽAR
# DOM PENZIONERA
# TUZLA
# DRAGANA BERBEROVIĆ-GAGRO
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