Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRIJAVLJENO POLICIJI

U Sarajevu nestao Boris Semić (55), porodica moli za pomoć

Molimo sve koji imaju bilo kakvu informaciju da odmah kontaktiraju najbližu policijsku stanicu ili broj 122, navode članovi porodice

Boris Semić: Nestao u Sarajevu. Screenshot

A. O.

22.11.2025

Boris Semić (55) nestao je jučer u Sarajevu, a njegova porodica moli za pomoć.

Slučaj su prijavili MUP-u Kantona Sarajevo, a prema informacijama, posljednji put je viđen jučer u 17 sati na području općine Centar.

Visok je 178 centimetara, mršave građe i sijede kratke kose sa zaliscima. Na sebi je imao sivu majicu i krem jaknu. Porodica navodi i da je on miran i nije agresivan, ali i da je dezorijentisan te da se ne može brinuti o sebi.

- Molimo sve koji imaju bilo kakvu informaciju da odmah kontaktiraju najbližu policijsku stanicu ili broj 122 – navode članovi porodice.

Naglasili su i da je, zbog vremenskih uvjeta u Sarajevu, ključno što brže pronaći nestalu osobu.

# NESTANAK
# SARAJEVO
# BORIS SEMIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.