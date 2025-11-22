U Sarajevu nestao Boris Semić (55), porodica moli za pomoć

Boris Semić (55) nestao je jučer u Sarajevu, a njegova porodica moli za pomoć.

Slučaj su prijavili MUP-u Kantona Sarajevo, a prema informacijama, posljednji put je viđen jučer u 17 sati na području općine Centar.

Visok je 178 centimetara, mršave građe i sijede kratke kose sa zaliscima. Na sebi je imao sivu majicu i krem jaknu. Porodica navodi i da je on miran i nije agresivan, ali i da je dezorijentisan te da se ne može brinuti o sebi.

- Molimo sve koji imaju bilo kakvu informaciju da odmah kontaktiraju najbližu policijsku stanicu ili broj 122 – navode članovi porodice.

Naglasili su i da je, zbog vremenskih uvjeta u Sarajevu, ključno što brže pronaći nestalu osobu.