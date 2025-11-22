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OČEVICI ČULI PUCNJE

Stravično ubistvo u Beogradu: Sestra jecala da posljednji put vidi brata

Tadija je dosad dva puta izbjegao smrt

Policija na terenu. Telegraf.rs

A. O.

22.11.2025

Tijelo Tadije Pantića (25) jutros je nađeno na Bulevaru Arsenija Čarnojevića, iza trafike, u Beogradu.

Sestra ubijenog Pantića tražila je da ga vidi posljednji put.

- Jutros me je zagrlio, pustite me da ga vidim poslednji put - jecala je sestra, piše Telegraf.rs.

Ubrzo nakon strašnog ubistva, na licu mjesta su se okupili drugovi, djevojka i sestra ubijenog, koja je samo ponavljala da želi da ga vidi posljednji put, da ju je tog jutra poljubio.

Muk i nevjerica, jedan mladi život završen je na okrutan način. Očevici nisu vidjeli ništa, ali su za Telegraf ispričali da su čuli pucnje. I da je bilo uznemirujuće, usred bijela dana.

Prema saznanjima Telegrafa, Tadija je dosad dva puta izbjegao smrt. Bio je vođa navijača Partizana iz Zemuna. Policija je u potrazi za napadačima.

Kada je makedonski maneken Martin S. poginuo u eksploziji u iznajmljenom stanu u Makedonskoj ulici, navodno je bio angažovan da ubije Tadiju. Maneken je slučajno aktivirao eksploziv.

# SRBIJA
# UBISTVO
# BEOGRAD
# TADIJA PANTIĆ
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