Stravično ubistvo u Beogradu: Sestra jecala da posljednji put vidi brata

Tijelo Tadije Pantića (25) jutros je nađeno na Bulevaru Arsenija Čarnojevića, iza trafike, u Beogradu.

Sestra ubijenog Pantića tražila je da ga vidi posljednji put.

- Jutros me je zagrlio, pustite me da ga vidim poslednji put - jecala je sestra, piše Telegraf.rs.

Ubrzo nakon strašnog ubistva, na licu mjesta su se okupili drugovi, djevojka i sestra ubijenog, koja je samo ponavljala da želi da ga vidi posljednji put, da ju je tog jutra poljubio.

Muk i nevjerica, jedan mladi život završen je na okrutan način. Očevici nisu vidjeli ništa, ali su za Telegraf ispričali da su čuli pucnje. I da je bilo uznemirujuće, usred bijela dana.

Prema saznanjima Telegrafa, Tadija je dosad dva puta izbjegao smrt. Bio je vođa navijača Partizana iz Zemuna. Policija je u potrazi za napadačima.

Kada je makedonski maneken Martin S. poginuo u eksploziji u iznajmljenom stanu u Makedonskoj ulici, navodno je bio angažovan da ubije Tadiju. Maneken je slučajno aktivirao eksploziv.