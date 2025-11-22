Poznat identitet mladića koji je ubijen usred dana u Beogradu: Riječ je o jednom od vođa Grobara

Dvojica muškaraca, kako saznaje Telegraf, bila su na skuteru kada su prišla Tadiji Pantiću (25) i pucala mu u glavu i tijelo usred dana u Beogradu. Pucnje su čuli očevici, a ubrzo su ugledali tijelo mladića iza trafike.
Skuter je bio bez tablica. Cijeli kraj gdje se odigrao zločin danas nešto prije podne je prekriven kamerama.
Ubrzo na lice mjesta stigla je Hitna pomoć, ali i policija i počeo je uviđaj.
Prijatelji ubijenog su odmah stigli, a tu se našla i njegova sestra koja je kršila ruke u očaju, plakala i molila policajce da joj dozvole da vidi brata još jedanput.
Kako saznaje Telegraf, Tadija je bio vođa navijača Partizana iz Zemuna, i dosad je dva puta izbjegao silne napade. Na snazi je akcija "Vihor 3", na Novom Beogradu i Zemunu.