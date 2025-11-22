Poznat identitet mladića koji je ubijen usred dana u Beogradu: Riječ je o jednom od vođa Grobara

Skuter je bio bez tablica. Cijeli kraj gdje se odigrao zločin danas nešto prije podne je prekriven kamerama.

Dvojica muškaraca, kako saznaje Telegraf , bila su na skuteru kada su prišla Tadiji Pantiću (25) i pucala mu u glavu i tijelo usred dana u Beogradu. Pucnje su čuli očevici, a ubrzo su ugledali tijelo mladića iza trafike.

Ubrzo na lice mjesta stigla je Hitna pomoć, ali i policija i počeo je uviđaj.

Prijatelji ubijenog su odmah stigli, a tu se našla i njegova sestra koja je kršila ruke u očaju, plakala i molila policajce da joj dozvole da vidi brata još jedanput.

Kako saznaje Telegraf, Tadija je bio vođa navijača Partizana iz Zemuna, i dosad je dva puta izbjegao silne napade. Na snazi je akcija "Vihor 3", na Novom Beogradu i Zemunu.