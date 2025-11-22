Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STRAVIČAN SLUČAJ

Užas u susjedstvu: Ubili ga sjekirom i ostavili tijelo u spavaćoj sobi

Policija je tijelo muškarca (46), nakon prijave njegovog nestanka zatekla u spavaćoj sobi, u kući u kojoj je prethodna dva mjeseca stanovao zajedno sa Ž. N.

Anadolija (Fotografija ne pokazuje događaj iz teksta)

S. S.

22.11.2025

Muškarac (40) ubijen je u periodu između 10. i 17. novembra ove godine, a policija je uhapsila G. S. (41) iz Požarevca i Ž. N. (35) iz Velikog Gradišta. Povodom ovog ubistva oglasio se MUP i otkrio sve detalje.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, efikasnim operativnim radom, rasvijetlili su ubistvo četrdesetšestogodišnjeg muškarca i uhapsili G. S. (41) iz ovog grada i Ž. N. (35) iz Velikog Gradišta, zbog sumnje da su izvršili ovo krivično djelo u saizvršilaštvu.

Sumnja se da je Ž. N. neutvrđenog dana u periodu između 10. i 17. novembra ove godine, zadao više udaraca sjekirom u glavu četrdesetšestogodišnjem muškarcu, nanijevši mu smrtonosne povrede, nakon čega je zajedno sa G.S. koji je prisustvovao izvršenju krivičnog djela, napustio kuću.

Policija je tijelo muškarca (46), nakon prijave njegovog nestanka zatekla u spavaćoj sobi, u kući u kojoj je prethodna dva mjeseca stanovao zajedno sa Ž. N.

Na osnovu prijedloga Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, sudija za prethodni postupak je osumnjičenom G. S. odredio mjeru pritvora do 30 dana, dok je Ž. N. nakon raspisane potrage i intenzivnog operativnog rada policije, jutros pronađen i uhapšen, a po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno mu je zadržavanje do 48 sati, prenosi Blic.

# SRBIJA
# UBISTVO
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.