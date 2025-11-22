Užas u susjedstvu: Ubili ga sjekirom i ostavili tijelo u spavaćoj sobi

Muškarac (40) ubijen je u periodu između 10. i 17. novembra ove godine, a policija je uhapsila G. S. (41) iz Požarevca i Ž. N. (35) iz Velikog Gradišta. Povodom ovog ubistva oglasio se MUP i otkrio sve detalje.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, efikasnim operativnim radom, rasvijetlili su ubistvo četrdesetšestogodišnjeg muškarca i uhapsili G. S. (41) iz ovog grada i Ž. N. (35) iz Velikog Gradišta, zbog sumnje da su izvršili ovo krivično djelo u saizvršilaštvu.

Sumnja se da je Ž. N. neutvrđenog dana u periodu između 10. i 17. novembra ove godine, zadao više udaraca sjekirom u glavu četrdesetšestogodišnjem muškarcu, nanijevši mu smrtonosne povrede, nakon čega je zajedno sa G.S. koji je prisustvovao izvršenju krivičnog djela, napustio kuću.

Policija je tijelo muškarca (46), nakon prijave njegovog nestanka zatekla u spavaćoj sobi, u kući u kojoj je prethodna dva mjeseca stanovao zajedno sa Ž. N.

Na osnovu prijedloga Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, sudija za prethodni postupak je osumnjičenom G. S. odredio mjeru pritvora do 30 dana, dok je Ž. N. nakon raspisane potrage i intenzivnog operativnog rada policije, jutros pronađen i uhapšen, a po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno mu je zadržavanje do 48 sati, prenosi Blic.