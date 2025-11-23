U nesreći kod Cazina preminuo mladi Aldin Halkić

Cazin je potresen nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio 33-godišnji Aldin Halkić. Tragični događaj zbio se na lokalitetu Gnjilavac, gdje je u ranim jutarnjim satima vozilo kojim je upravljao Halkić, prema prvim informacijama, na klizavom kolovozu izgubilo kontrolu, proklizalo i završilo pored ceste, što je imalo kobne posljedice.

Na mjesto nesreće ubrzo su stigli policijski službenici i ekipe hitne pomoći, koje su pokušale pružiti pomoć i osigurati lokaciju. Uviđaj je trajao više sati, tokom kojih su nadležni organi bilježili tragove i prikupljali sve potrebne informacije kako bi se utvrdilo šta je tačno prethodilo smrtnom ishodu.

Mještani koji su među prvima došli na lice mjesta navode da je put u trenutku nesreće bio izrazito klizav, dok je slaba vidljivost dodatno otežavala uslove vožnje. Prema njihovim riječima, kombinacija vremenskih prilika i stanja kolovoza mogla je doprinijeti tragediji.

Vijest o smrti Aldina Halkića brzo se proširila Cazinom, a brojni prijatelji, poznanici i komšije opraštaju se od njega putem društvenih mreža, dijeleći poruke tuge, nevjerice i podrške njegovoj porodici.