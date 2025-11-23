Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAGEDIJA

U nesreći kod Cazina preminuo mladi Aldin Halkić

Brojni prijatelji, poznanici i komšije opraštaju se od njega putem društvenih mreža

Aldin Halkić. Facebook

M. Až.

23.11.2025

Cazin je potresen nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio 33-godišnji Aldin Halkić. Tragični događaj zbio se na lokalitetu Gnjilavac, gdje je u ranim jutarnjim satima vozilo kojim je upravljao Halkić, prema prvim informacijama, na klizavom kolovozu izgubilo kontrolu, proklizalo i završilo pored ceste, što je imalo kobne posljedice.

Na mjesto nesreće ubrzo su stigli policijski službenici i ekipe hitne pomoći, koje su pokušale pružiti pomoć i osigurati lokaciju. Uviđaj je trajao više sati, tokom kojih su nadležni organi bilježili tragove i prikupljali sve potrebne informacije kako bi se utvrdilo šta je tačno prethodilo smrtnom ishodu.

Mještani koji su među prvima došli na lice mjesta navode da je put u trenutku nesreće bio izrazito klizav, dok je slaba vidljivost dodatno otežavala uslove vožnje. Prema njihovim riječima, kombinacija vremenskih prilika i stanja kolovoza mogla je doprinijeti tragediji.

Vijest o smrti Aldina Halkića brzo se proširila Cazinom, a brojni prijatelji, poznanici i komšije opraštaju se od njega putem društvenih mreža, dijeleći poruke tuge, nevjerice i podrške njegovoj porodici.

# NESREĆA
# CAZIN
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.