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STVORILE SE VELIKE GUŽVE

Teška nesreća kod Jablanice: Automobil završio na krovu

Nesreća je uzrokovala velike gužve i usporen saobraćaj na ovoj dionici, a više vozila trenutno čeka prolaz pored mjesta nesreće

Nesreća kod Jablanice. Facebook

M. Až.

23.11.2025

Na magistralnom putu kroz Jablanicu danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je jedno putničko vozilo završilo na krovu.

Prema dostupnim informacijama i fotografijama, automobil se prevrnuo nakon što je sletio s ceste. Policijski službenici MUP-a HNK već su izašli na lice mjesta.

Za sada nema potvrđenih informacija o eventualno povrijeđenim osobama.

Nesreća je uzrokovala velike gužve i usporen saobraćaj na ovoj dionici, a više vozila trenutno čeka prolaz pored mjesta nesreće.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez i strpljenje dok policija obavlja uviđaj i normalizuje saobraćaj.

# JABLANICA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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