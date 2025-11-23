Teška nesreća kod Jablanice: Automobil završio na krovu

Na magistralnom putu kroz Jablanicu danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je jedno putničko vozilo završilo na krovu.

Prema dostupnim informacijama i fotografijama, automobil se prevrnuo nakon što je sletio s ceste. Policijski službenici MUP-a HNK već su izašli na lice mjesta.

Za sada nema potvrđenih informacija o eventualno povrijeđenim osobama.

Nesreća je uzrokovala velike gužve i usporen saobraćaj na ovoj dionici, a više vozila trenutno čeka prolaz pored mjesta nesreće.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez i strpljenje dok policija obavlja uviđaj i normalizuje saobraćaj.