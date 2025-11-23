Pijan napao suprugu i ubo je čakijom u grudni koš: Dobio dvije godine zatvora

Kantonalni sud u Novom Travniku osudio je Z.D. iz Travnika na dvije godine zatvora zbog pokušaja ubistva supruge A. D., koju je ubo čakijom u grudni koš.

Optužnicu je podiglo Kantonalno tužilaštvo Travnik, a incident se dogodio 14. maja prošle godine u Travniku.

Kako je navedeno u presudi, osumnjičeni je u trenutku napada bio pijan, s koncentracijom alkohola u krvi od 2,04 promila, te je po dolasku kući prvo započeo verbalnu prepirku sa suprugom.

Potom je kako se navodi, uzeo nož-čakiju, dužine sječiva 5,5 cm, ukupne dužine oko 13cm, te svjestan da je može ubiti, zamahnuo je oštricom noža u pravcu njene glave i grudi.

Žena je pogođena u predjelu grudnog koša, pri čemu je zadobila lakšu ubodnu ranu širine oko 2 cm.

- Time je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 166. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 28. istog Zakona - stoji u presudi.

Sud mu je izrekao dvogodišnju kaznu zatvora, u koju je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 14.5.2024. do 14.6.2024. godine.

Obavezno liječenje

Uz kaznu zatvora, sud mu je izrekao i sigurnosnu mjeru obaveznog liječenja od ovisnosti u trajanju od dvije godine.

Presudom je također naređeno oduzimanje predmeta koji je korišten u krivičnom djelu – čakija, preklopni nož s dužinom sječiva od 5,5 cm, ukupne dužine 13 cm. Predmet je privremeno oduzet i po pravosnažnosti presude će biti uništen.

Oslobođen dijela troškova

- Na temelju članka 202. stavak 4. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, optuženi se djelomično oslobađa obaveze plaćanja troškova kaznenog postupka - navodi se u presudi.

To se odnosi na naknadu nagrade i nužnih izdataka postavljenog branitelja.

Ipak, optuženi je obavezan nadoknaditi troškove krivičnog postupka za medicinsko vještačenje u iznosu od 518,59 KM i paušal od 100 KM, sve u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude.