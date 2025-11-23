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"AVAZ" SAZNAJE

Drama na Bjelašnici: Miftar Ameti pucao na Audi od Elmedina Fidanija

Policijski službenici su odmah izašli na teren, a o slučaju je obaviješten i dežurni tužilac

S lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Amila Ovčina

23.11.2025

Na Bjelašnici je u nedjelju navečer došlo do incidenta s upotrebom vatrenog oružja u blizini jednog ugostiteljskog objekta.

Prema nezvaničnim informacijama "Avaza", Miftar Ameti je ispalio metke na Audi Q8 koji pripada Elmedinu Fidaniju. Policijski službenici su odmah izašli na teren, a o slučaju je obaviješten i dežurni tužilac.

Iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo ranije je potvrđeno za portal „Avaza“ da se incident dogodio, ali da povrijeđenih osoba nije bilo.

- Oko 20:00 sati Policijskoj stanici Trnovo je prijavljeno da je na području Babinog dola došlo do upotrebe vatrenog oružja. Povrijeđenih osoba nije bilo. Jedna osoba je pod kontrolom policije. Obaviješten je dežurni tužilac, a policijski službenici su na terenu - rekli su iz MUP-a KS.

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# PUCNJAVA
# BJELAŠNICA
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