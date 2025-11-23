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SAZNAJE "AVAZ"

Ovo je muškarac koji je pucao na Bjelašnici

Policija je potvrdila da niko nije povrijeđen, a jedan muškarac je priveden i trenutno je pod nadzorom službenika

Muškarac koji je pucao na Bjelašnici. Facebook / Avaz

A. O.

23.11.2025

Na Bjelašnici se večeras dogodila pucnjava kada je jedna osoba pucala na vozilo, nedaleko od jednog ugostiteljskog objekta. 

Prema nezvaničnim informacijama "Avaza", Miftar Ameti ispalio je metke na Audi Q8 koji pripada Elmedinu Fidaniju.

Podsjećamo, policija je ranije za "Avaz" potvrdila da niko nije povrijeđen, a jedan muškarac je priveden i trenutno je pod nadzorom službenika.

Policija je brzo reagovala, izašla na mjesto događaja i obavijestila dežurnog tužioca.

# PUCNJAVA
# BJELAŠNICA
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