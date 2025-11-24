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PALI DILERI

Vjekoslav Čutura i njegov sin Vedran opet iza rešetaka

Uhapšeni u akciji „Rav“. Bili osuđeni 2013. godine zbog niza razbojništava u Mostaru

Detalj iz akcije „Rav“: Pronađeni droga, oružje, marke, eur. Hercegovina.info

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

24.11.2025

Općinski sud u Mostaru u subotu je, nakon održanog ročišta, kako saznaje „Dnevni avaz“, uvažio prijedlog Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona i prema osumnjičenim V. Č. (62) i V. Č. (35) iz Mostara odredio jednomjesečni pritvor.

Kako saznajemo, to su Vjekoslav Čutura i njegov sin Vedran, a terete se da su, kao supočinitelji, počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 238. st. 1. KZ FBiH u stjecaju sa nedopuštenim držanjem oružja ili eksplozivnih tvari iz čl. 371. st. 2. u vezi sa st. 1. KZ FBiH, a sve u vezi sa čl. 31. KZ FBiH i čl. 54. KZ FBiH.

Izvršen pretres

Riječ je o osobama koje su uhapšene 19. novembra u operativnoj akciji „Rav“, koju su pod nadzorom Tužilaštva HNK i po nalogu Općinskog suda u Mostaru i izveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). Za treću osobu koja je bila uhapšena u ovoj akciji pritvor nije zatražen.

Tokom pretresa stanova, pomoćnih objekata i pokretnih stvari koje su koristili na tri lokacije na području Mostara, pripadnici SIPA-e su pronašli i oduzeli 200 grama opojne droge kokain, pet kilograma opojne droge marihuana, kao i laboratorijsku opremu, odnosno lampe i ventilatore, dvije digitalne vage, kao i dvije drobilice za opojnu drogu marihuana.

Otkriveno oružje

Također, otkriveni su pištolji marke „Glock“ i „Zastava“, tri puške, 351 komad streljiva, sedam okvira za pištolj, tri prigušivača, tri ručne bombe, 31 detonacijska kapisla, dva sporogoreća štapina. Usto, pronađena je i značajna suma novca i to 36.550 KM i 39.010 eura u gotovini, te drugi predmeti i tragovi koji potječu ili se dovode u vezu s navedenim krivičnim djelima.

Iz Tužilaštva HNK su predložili pritvor iz razloga što naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, kao i zbog naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. Osumnjičenici su, rečeno je, povratnici u vršenju ove vrste krivičnih djela. 

Inače, Vjekoslav Čutura i njegov sin te još jedna osoba su još 2013. godine bili osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne nakon niza razbojništava koje su tokom 2012. godine počinili, u „Konzumovim“ trgovinama u Mostaru i to, kako smo tada izvještavali, na dosta drzak i brutalan način, a što je konstatirano i sudskom odlukom. Također, tada su kažnjeni i zbog nedozvoljenog držanja veće količine vatrenog oružja, eksploziva i municije. Stariji Čutura je bio svojevremeno i visokopozicionirani funkcioner u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona, odakle je istjeran zbog krivotvorene diplome.

Zanimljivo je da je 1999. godine bio imenovan za direktora Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Mostar, ali je, potom, razriješen dužnosti.

Nastavak istrage

Iz Tužilaštva HNK su naveli da u saradnji s Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA) nastavljaju poduzimanje istražnih radnji u ovom predmetu s ciljem utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima su počinjena ova krivična djela.

# MOSTAR
# OPĆINSKI SUD U MOSTARU
# AKCIJA RAV
# VJEKOSLAV ČUTURA
# VEDRAN ČUTURA
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